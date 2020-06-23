Пассажирка рассказала о травмированной собаке на рейсе "Аэрофлота"

Вопрос безопасности перевозки животных в багажном отсеке самолета в очередной раз живо обсуждается в Сети. В соцсетях набирает популярность пост владелицы собаки, которая рассказала, что ее питомец, находившийся в багажном отделении во время рейса "Аэрофлота", пострадал в результате перелета в Симферополь. По словам девушки, вся переноска животного после полета была в крови и грязи. Однако в авиакомпании заявили, что нарушений при транспортировке собаки выявлено не было. Разбираемся в произошедшем, а также выясняем, что делать, если ваш любимец получил травмы во время перелета.
"Вся клетка была в крови"
О неудачном для собаки путешествии рассказала в Instagram Кристина Ильичева. Девушка пояснила, что ее мама летела в Симферополь рейсом "Аэрофлота". По прибытии в аэропорт женщина получила перевозку в кровяных подтеках с грязью, рассказывает Кристина.
"Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна", – написала девушка.
По словам Кристины, мама была в шоковом состоянии, плакала, но сразу же попыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему животное в таком состоянии. Однако, как утверждает женщина, сотрудники аэропорта сказали, что это не их проблема и следует обратиться к представителям авиакомпании.
В результате женщина написала претензию в "Аэрофлот" и заявление в полицию.
Позднее собаку показали ветеринару и выяснилось, что у животного многочисленные травмы и стресс.
Случившееся прокомментировал официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. По словам мужчины, клетка с животным была закреплена, перемещалась правильно и аккуратно, а пораниться собака могла самостоятельно.
"Мы отследили все движение клетки. Она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа", – заявил Демин.
Он также подчеркнул, что собака может самостоятельно повредить челюсть и зубы, когда пытается выбраться из клетки во время полета.
В свою очередь, хозяйка пострадавшей собаки также написала в своем Instagram, что питомец приучен к перевозкам. Кроме того, по словам Кристины, ее мама перед рейсом дала животному успокоительное. "За день до вылета мама проконсультировалась с ветеринаром для того, чтобы перед полетом дать собаке успокоительное, что мама, собственно, и сделала", – написала девушка.
Она добавила, что на данный момент у собаки нет аппетита и она по-прежнему находится в шоке.
Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных в самолете. В январе в СМИ появилась информация о том, что два кота погибли во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Сообщалось, что мужчина с тремя котами летел из Америки в Болгарию с пересадкой в аэропорту Шереметьево.
В результате транспортировки двое животных получили серьезные травмы и погибли, а у третьего обнаружили обморожение. Переноски, в которых находились коты, были деформированы.
Тогда представитель "Аэрофлота" заявил, что ответственность за инцидент несет компания "Шереметьево Хэндлинг", а сам перевозчик приложит все усилия, чтобы виновные в случившемся понесли ответственность. В итоге одного из сотрудников аэропорта уволили, а других наказали.
В ноябре 2019 года в том же Шереметьево пассажира не пустили на борт с котом из-за того, что питомец был слишком тяжелым: вместе с переноской он весил 10 килограммов, а по правилам перевозчика в салоне можно провозить животное весом не более восьми килограммов. Тогда владельцу хвостатого пришлось лететь другим рейсом и применить свою смекалку, чтобы все-таки взять кота в салон самолета.
Что делать, если животное травмировали при перелете?
Ситуации могут быть спорные, однако в целом ответственность за целостность и сохранность багажа (в данном случае – за переноску с находящейся в ней собакой) несет авиакомпания. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Между перевозчиком и пассажиром заключается договор воздушной перевозки. С этой точки зрения ответственность несет авиакомпания, даже в том случае, если вина компании отсутствует. Договор заключается именно с ней", – заявил эксперт.
Таким образом, все претензии по поводу повреждений багажа или травм животного предъявляются именно перевозчику. Пантелеев объяснил пошагово, как поступать в подобной ситуации.
- Обратитесь на стойку Lost and found на территории аэропорта. Там необходимо зарегистрировать обращение, указать, что существуют определенные проблемы с полученным багажом, зафиксировать их и получить на руки документ.
- Вызывать сотрудников правоохранительных органов необязательно. Это необходимо лишь в том случае, когда соответствующие службы бездействуют.
- Обратитесь в компанию поставщика услуг с досудебной претензией.
- Нелишним будет зафиксировать в ветеринарной клинике травмы животного, если таковые есть. Это поможет в решении вопроса о компенсации.
- В случае если перевозчик отказывает в удовлетворении требований пассажира, следующий шаг – подача искового заявления в суд с оформленной жалобой на руках.
Что делать, если животное пострадало во время перелета?
В свою очередь, первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что аэропортам стоит выработать новые нормы, подробно прописать процедуру обращения с животными.
"Сейчас животные как груз, то есть как чемодан. И процедура обработки чемодана и животного одинаковая. Вот если бы изменить эту практику, то ситуация была бы лучше", – сказал эксперт.
Герасимов также рассказал, как можно защитить своих питомцев при перевозке в багажном отделении. По мнению специалиста, следует отдать предпочтение укрепленным переноскам с каркасом, который невозможно повредить, также можно прикрепить к животному автономный видеорегистратор или инфракрасную камеру и отслеживать его состояние во время полета.
Эксперт подчеркнул, что в случае гибели питомца во время полета необходимо так же первым делом написать претензию в аэропорту, как и при травмировании. А затем заказать экспертизу, которая определит стоимость животного. "Просто чтобы оценить размер вреда, который был причинен смертью. Эти экспертизы делают независимые оценщики", – объяснил Герасимов.
"Аэрофлот" не выявил нарушений при перевозке получившей травмы собаки
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