Пассажирка рассказала о травмированной собаке на рейсе "Аэрофлота"

Вопрос безопасности перевозки животных в багажном отсеке самолета в очередной раз живо обсуждается в Сети. В соцсетях набирает популярность пост владелицы собаки, которая рассказала, что ее питомец, находившийся в багажном отделении во время рейса "Аэрофлота", пострадал в результате перелета в Симферополь. По словам девушки, вся переноска животного после полета была в крови и грязи. Однако в авиакомпании заявили, что нарушений при транспортировке собаки выявлено не было. Разбираемся в произошедшем, а также выясняем, что делать, если ваш любимец получил травмы во время перелета.

"Вся клетка была в крови"

Фото: соцсети

О неудачном для собаки путешествии рассказала в Instagram Кристина Ильичева. Девушка пояснила, что ее мама летела в Симферополь рейсом "Аэрофлота". По прибытии в аэропорт женщина получила перевозку в кровяных подтеках с грязью, рассказывает Кристина.

"Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна", – написала девушка.

По словам Кристины, мама была в шоковом состоянии, плакала, но сразу же попыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему животное в таком состоянии. Однако, как утверждает женщина, сотрудники аэропорта сказали, что это не их проблема и следует обратиться к представителям авиакомпании.

В результате женщина написала претензию в "Аэрофлот" и заявление в полицию.

Позднее собаку показали ветеринару и выяснилось, что у животного многочисленные травмы и стресс.





Кристина пострадавшая Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы. Ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем.

Случившееся прокомментировал официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. По словам мужчины, клетка с животным была закреплена, перемещалась правильно и аккуратно, а пораниться собака могла самостоятельно.

"Мы отследили все движение клетки. Она была аккуратно получена, колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки демонтированы, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа", – заявил Демин.



Фото: соцсети

Он также подчеркнул, что собака может самостоятельно повредить челюсть и зубы, когда пытается выбраться из клетки во время полета.





Михаил Демин официальный представитель компании "Аэрофлот" Перелет – всегда большой стресс для животного. Пассажиру мы ответим официально в установленный срок по окончании выяснения обстоятельств.

В свою очередь, хозяйка пострадавшей собаки также написала в своем Instagram, что питомец приучен к перевозкам. Кроме того, по словам Кристины, ее мама перед рейсом дала животному успокоительное. "За день до вылета мама проконсультировалась с ветеринаром для того, чтобы перед полетом дать собаке успокоительное, что мама, собственно, и сделала", – написала девушка.

Она добавила, что на данный момент у собаки нет аппетита и она по-прежнему находится в шоке.

Это не первый скандал, связанный с условиями перевозки животных в самолете. В январе в СМИ появилась информация о том, что два кота погибли во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Сообщалось, что мужчина с тремя котами летел из Америки в Болгарию с пересадкой в аэропорту Шереметьево.

В результате транспортировки двое животных получили серьезные травмы и погибли, а у третьего обнаружили обморожение. Переноски, в которых находились коты, были деформированы.

Тогда представитель "Аэрофлота" заявил, что ответственность за инцидент несет компания "Шереметьево Хэндлинг", а сам перевозчик приложит все усилия, чтобы виновные в случившемся понесли ответственность. В итоге одного из сотрудников аэропорта уволили, а других наказали.

В ноябре 2019 года в том же Шереметьево пассажира не пустили на борт с котом из-за того, что питомец был слишком тяжелым: вместе с переноской он весил 10 килограммов, а по правилам перевозчика в салоне можно провозить животное весом не более восьми килограммов. Тогда владельцу хвостатого пришлось лететь другим рейсом и применить свою смекалку, чтобы все-таки взять кота в салон самолета.

Что делать, если животное травмировали при перелете?

Ситуации могут быть спорные, однако в целом ответственность за целостность и сохранность багажа (в данном случае – за переноску с находящейся в ней собакой) несет авиакомпания. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Между перевозчиком и пассажиром заключается договор воздушной перевозки. С этой точки зрения ответственность несет авиакомпания, даже в том случае, если вина компании отсутствует. Договор заключается именно с ней", – заявил эксперт.

Таким образом, все претензии по поводу повреждений багажа или травм животного предъявляются именно перевозчику. Пантелеев объяснил пошагово, как поступать в подобной ситуации.



Что делать, если животное пострадало во время перелета? Обратитесь на стойку Lost and found на территории аэропорта. Там необходимо зарегистрировать обращение, указать, что существуют определенные проблемы с полученным багажом, зафиксировать их и получить на руки документ.

Вызывать сотрудников правоохранительных органов необязательно. Это необходимо лишь в том случае, когда соответствующие службы бездействуют.

Обратитесь в компанию поставщика услуг с досудебной претензией.

Нелишним будет зафиксировать в ветеринарной клинике травмы животного, если таковые есть. Это поможет в решении вопроса о компенсации.

В случае если перевозчик отказывает в удовлетворении требований пассажира, следующий шаг – подача искового заявления в суд с оформленной жалобой на руках.



Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "АвиаПорт" В целом при регистрации на рейс, если пассажиру не были высказаны претензии по поводу состояния переноски, то считается, что он сдал полностью исправную, соответствующую требованиям переноску... И, естественно, подразумевается, что животное, переноска и вообще все имущество, принадлежащее пассажиру, должно быть доставлено из точки А в точку Б в неизменном состоянии.

По словам Пантелеева, ответить на вопрос, кто именно виноват в травмировании животного, сможет только суд. Вина может лежать как на самом перевозчике, компаниях – подрядчиках при аэропортах, так и на самом хозяине.

В свою очередь, первый вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что аэропортам стоит выработать новые нормы, подробно прописать процедуру обращения с животными.

"Сейчас животные как груз, то есть как чемодан. И процедура обработки чемодана и животного одинаковая. Вот если бы изменить эту практику, то ситуация была бы лучше", – сказал эксперт.

Герасимов также рассказал, как можно защитить своих питомцев при перевозке в багажном отделении. По мнению специалиста, следует отдать предпочтение укрепленным переноскам с каркасом, который невозможно повредить, также можно прикрепить к животному автономный видеорегистратор или инфракрасную камеру и отслеживать его состояние во время полета.

Эксперт подчеркнул, что в случае гибели питомца во время полета необходимо так же первым делом написать претензию в аэропорту, как и при травмировании. А затем заказать экспертизу, которая определит стоимость животного. "Просто чтобы оценить размер вреда, который был причинен смертью. Эти экспертизы делают независимые оценщики", – объяснил Герасимов.

"Аэрофлот" не выявил нарушений при перевозке получившей травмы собаки



Соболева Илона, Павелко Анастасия