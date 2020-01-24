Грузчиков Шереметьево планируют привлечь к ответственности после гибели кошек

Фото: телеграм-канал BAZA

Компания "Аэрофлот" собирается привлечь грузчиков аэропорта Шереметьево к ответственности после гибели двух кошек. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хендлинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хендлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что планируется пересмотреть технологию транспортировки переносок с животными во всех российских аэропортах.

СМИ в пятницу сообщали, что пассажир "Аэрофлота" требует, чтобы авиакомпания самостоятельно инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными и разобралась с работниками, которые ответственны за смерть кошек.

При транспортировке две кошки умерли от серьезных травм, третья получила обморожение.

Ранее сообщалось, что сбежавший из переноски кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском. Кота удалось обнаружить только после прилета самолета в пункт назначения. Питомца передали сотрудникам авиакомпании "Россия", которые организовали перелет кота к хозяевам.

