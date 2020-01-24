Шереметьево проводит служебное расследование после гибели котов

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Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели трех котов при обработке багажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В настоящее время администрация международного аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование инцидента по факту обращения пассажира рейса SU 101 от 23 января 2020 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в аэропорту проводят повторные инструктажи по обслуживанию багажа с животными. Аэропорт выразил сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк – Москва и пообещал предпринять все необходимые действия для урегулирования ситуации.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщала о намерении привлечь грузчиков аэропорта Шереметьево к ответственности после гибели животных. Сотрудники компании подчеркивали, что обработку багажа осуществляла компания "Шереметьево Хендлинг".

Сотрудники Шереметьево при выгрузке из самолета погубили двух кошек

СМИ в пятницу сообщали, что пассажир "Аэрофлота" требует, чтобы авиакомпания самостоятельно инициировала уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными и разобралась с работниками, которые ответственны за смерть кошек.

При транспортировке две кошки умерли от серьезных травм, третья получила обморожение.

Ранее сообщалось, что сбежавший из переноски кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском. Кота удалось обнаружить только после прилета самолета в пункт назначения. Питомца передали сотрудникам авиакомпании "Россия", которые организовали перелет кота к хозяевам.

