Минтранс утвердил обновленные правила перевозки животных по железной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта России утвердило обновленные единые правила перевозки животных на железнодорожном транспорте. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В официальном документе указаны как общие правила, так и конкретные нормативно-правовые акты, которые применяются в зависимости от типа перевозки. Они вступают в силу с 1 сентября 2021 года и действуют до 1 сентября 2027 года.

Согласно обновленному регламенту, грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными кормами, емкостями для запаса воды и подстилками. Кроме того, требуется определить порядок кормления и поения.

Уход за животными должен осуществлять проводник. Он обязан обеспечить запас воды для поения, а также расчистить пространство поезда от навоза. Персонал поезда также обязан сообщать о случаях заболеваний среди животных или о том, что кто-то из них отказывается от пищи или воды.

Ранее в феврале авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне животных. На борт можно будет взять пятерых питомцев, при этом авиабилет пассажира с животным должен быть оформлен на соседнее место.