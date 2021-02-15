Минтранс утвердил обновленные правила перевозки животных по железной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство транспорта России утвердило обновленные единые правила перевозки животных на железнодорожном транспорте. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В официальном документе указаны как общие правила, так и конкретные нормативно-правовые акты, которые применяются в зависимости от типа перевозки. Они вступают в силу с 1 сентября 2021 года и действуют до 1 сентября 2027 года.
Согласно обновленному регламенту, грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными кормами, емкостями для запаса воды и подстилками. Кроме того, требуется определить порядок кормления и поения.
Уход за животными должен осуществлять проводник. Он обязан обеспечить запас воды для поения, а также расчистить пространство поезда от навоза. Персонал поезда также обязан сообщать о случаях заболеваний среди животных или о том, что кто-то из них отказывается от пищи или воды.
Ранее в феврале авиакомпания S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне животных. На борт можно будет взять пятерых питомцев, при этом авиабилет пассажира с животным должен быть оформлен на соседнее место.
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