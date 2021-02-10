Собака главреда издания Baza пострадала на рейсе "Аэрофлота"

Пес пострадал при перелете "Аэрофлотом"

Главред проекта Baza Никита Могутин обвинил сотрудников компании "Аэрофлот" в жестоком обращении со своей собакой, которая летела в переноске в багажном отделении самолета.

Могутин рассказал, что летел из Москвы в Стамбул, за провоз щенка корги он заплатил почти 10 тысяч рублей. Однако после перелета переноска оказалась сломана, а пес был напуган и хромал.

"Здесь не вопрос денег или компенсации, здесь вопрос принципа. Я всегда думал, что вот эти истории про питомцев, про животных обиженных – это какие-то разовые ситуации. А здесь, я так понимаю, это, видимо, тенденция. Им равнодушно, ну вот такие люди у них работают. Я не знаю, кем надо быть, чтобы, увидев щенка в переноске, начать кидать эту переноску. Я не знаю, кем надо быть", – поделился Могутин.

Журналист планирует разобраться в сложившейся ситуации.

Москва 24 запросила комментарий у авиакомпании. В "Аэрофлоте" заявили, что позднее опубликуют официальную позицию перевозчика.

"Аэрофлот" с 15 сентября 2020 года изменил правила перевозки животных на своих рейсах. Об этом сообщала пресс-служба авиакомпании.

В частности, пассажиры теперь смогут перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным. Исключением стали котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте до шести месяцев. При этом общий вес контейнера не должен превышать 8 килограммов.