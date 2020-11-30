Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером

Фото: телеграм-канал "Baza"
Аэропорт Сочи извинился перед хозяйкой бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Бигль Харпо имеет свой аккаунт в Instagram с 14 тысячами подписчиков. В нем хозяйка пса опубликовала видео с камеры, которая была установлена в клетке для перевозки питомца. На кадрах видно, как собака нервничает и лает из-за того, что грузчики сочинского аэропорта "общаются" с биглем с применением ненормативной лексики. Хозяйка попросила подписчиков Харпо привлечь внимание к этой ситуации.
Представители аэропорта сообщили, что была проведена служебная проверка, после которой пообещали применить к виновному сотруднику дисциплинарное взыскание.
"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. Специалист-кинолог проведет со всеми работниками грузового отделения аэропорта тренинг по обслуживанию животных и взаимодействию с ними", – говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" собрала экспертную группу по перевозке животных. Экспертам представили существующую отечественную и международную практики в области перевозок животных, а также рассказали о собственном опыте авиакомпании.
Специалисты высказали предложения по повышению удобства и безопасности авиаперевозок животных и выступили за регулярный межведомственный обмен информацией.
В Сочи грузчики аэропорта решили перелаять собаку
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