Аэропорт Сочи извинился за инцидент с биглем-блогером

Фото: телеграм-канал "Baza"

Аэропорт Сочи извинился перед хозяйкой бигля Харпо за некорректное общение грузчика с псом в багажном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Бигль Харпо имеет свой аккаунт в Instagram с 14 тысячами подписчиков. В нем хозяйка пса опубликовала видео с камеры, которая была установлена в клетке для перевозки питомца. На кадрах видно, как собака нервничает и лает из-за того, что грузчики сочинского аэропорта "общаются" с биглем с применением ненормативной лексики. Хозяйка попросила подписчиков Харпо привлечь внимание к этой ситуации.

Представители аэропорта сообщили, что была проведена служебная проверка, после которой пообещали применить к виновному сотруднику дисциплинарное взыскание.

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки. Специалист-кинолог проведет со всеми работниками грузового отделения аэропорта тренинг по обслуживанию животных и взаимодействию с ними", – говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" собрала экспертную группу по перевозке животных. Экспертам представили существующую отечественную и международную практики в области перевозок животных, а также рассказали о собственном опыте авиакомпании.

Специалисты высказали предложения по повышению удобства и безопасности авиаперевозок животных и выступили за регулярный межведомственный обмен информацией.