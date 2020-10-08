Пассажир выкупил купе для своих котов в поезде Москва – Анапа

Фото: Москва 24
Пассажир поезда Москва – Анапа выкупил все купе для своих котов, рассказал очевидец, выложивший фотографию в соцсети "ВКонтакте".
На снимке видно, что несколько питомцев расположились в одном из отсеков. Таким образом, пассажир выполнил требование перевозчика. Согласно ему, если животное невозможно везти в переноске, необходимо выкупить весь купейный отсек.
Пользователи соцсети похвалили пассажира за то, что не оставил питомцев и забрал их с собой в отпуск.
Ранее британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек. Они выяснили, что его можно сравнить с человеческой улыбкой и таким образом кошки выражают удовольствие и проявляют расположение. Исследователи рассказали, что с его помощью можно быстро установить позитивный контакт.
Пассажир поезда Москва – Анапа выкупил купе для своих котов
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