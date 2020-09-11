Россияне стали чаще называть своих котов в честь актеров Бена Аффлека и Брэда Питта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2020 году россияне стали чаще называть своих котов в честь американских актеров Бена Аффлека и Брэда Питта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Российского фелинологического общества Сергея Коюшева.
Также отмечается, что в числе популярных кличек – Чехов и Чернышевский.
"Часто своим любимцам россияне дают кличку Кинг, а лысых кошек называют в честь мастера Йоды из фильма "Звездные войны" или Тутанхамона, Клеопатры и Амон-Ра", – рассказал Коюшев.
Он отметил, что среди кошек породы манчкин часто встречается прозвище Сурикат. Все дело в коротких лапах и длинном туловище у данного вида.
"Эти кошки очень прыгучие и могут часто вставать на задние лапки", – отметил эксперт.
Ранее в Сети появилось видео, на котором кот-охранник из Канады защитил свой дом от почтальона, чем покорил пользователей. Историей поделилась сама разносчица писем. Она записала на видео, как ее каждый день встречает сторожевой кот.
А в Биробиджане кошка спасла хозяев от пожара. Как отмечается, все произошло в поселке Заречье на улице Лазо. Женщина проснулась среди ночи из-за того, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Когда хозяйка дома открыла дверь, чтобы выпустить питомца, увидела пожар на веранде.
Зрители телеканала Москва 24 поделились кадрами кота
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