Хозяйка мейн-куна с 27 пальцами рассказала, как ее кот стал рекордсменом России

В этом году в Книгу рекордов России был занесен уникальный кот породы мейн-кун с 27 пальцами. Рассказываем, с кем живет пушистый рекордсмен, как реагируют на него окружающие и какие неудобства приносит многопалость.



Кот-рекордсмен

Фото: предоставлено героиней материала

Мейн-кун по имени Дали в 2020 году был внесен в Книгу рекордов России как кот с самым большим количеством пальцев – двадцать семь. На трех лапах у него с рождения расположено по семь пальцев, еще на одной – шесть. Красавчик проживает в Комсомольске-на-Амуре, но благодаря своей уникальности стал известен на всю Россию.

Идея завести мейн-куна возникла у Татьяны Шереметьевой после посещения кошачьей выставки. Там она впервые увидела животных этой породы и влюбилась в их пушистость и огромные размеры. Подробнее изучив информацию про мейн-кунов, Татьяна узнала, что у них встречается врожденный дефект – полидактилия (аномалия с большим количеством пальцев. – Прим. ред.). Тогда она специально нашла питомник, где есть кошки, способные дать в потомстве полидактилов.





Татьяна Шереметьева хозяйка кота-рекордсмена Когда мы впервые увидели нашего кота, случился приступ умиления. Мы уже не могли от него оторваться, рассматривали пальчики, впечатление было вау!

Кличка Дали была выбрана как производная от полного имени по кошачьему паспорту Yoshi Neko DV Dalen. Кроме того, не последнюю роль сыграли длинные усы кота. "Мы подумали: "О, усы как у Сальвадора Дали! Так и назвали", – говорит хозяйка.

По словам Татьяны, если сравнивать лапу Дали с лапой обычной кошки, то она крупнее в три или даже четыре раза. При более близком рассмотрении видно, что там будто одна полноценная лапа, а рядом еще небольшая. За счет семи пальцев и дополнительных волосяных отростков между ними каждая лапа выглядит очень мощной и мягкой.



Жизнь с 27 пальцами

Фото: предоставлено героиней материала

В ветеринарной практике полидактилия у животных – это не редкость, хотя в разное время отношение к ней менялось. "Еще лет 15 назад это рассматривалась как патология, ее исключали из разведения, это считалось браком", – рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Потом, наоборот, этот признак стали активно закреплять.

При полидактилии может быть разное количество пальцев: и шесть, и семь, и восемь. Однако они сохраняют свою функциональность. "Это не рудиментарные пальцы, а настоящие, с когтями и всеми структурными элементами. С моей точки зрения, это выглядит достаточно красиво – большая "ладонь" у кошки", – говорит ветеринар.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Такой дефект не приводит к функциональным расстройствам, не доставляет мучений или дискомфорта животному. Мейн-куны в домашних условиях совершенно спокойно с этой аномалией живут.

По мнению ветеринара, большое количество пальцев могло бы доставлять неудобство, только если мейн-кун был вынужден добывать пищу на улице. Чем больше когтей, тем больше вероятности ими за что-то зацепиться. Но в домашних условиях у них вполне нормальная жизнь.



Фото: предоставлено героиней материала

Хозяйка Татьяна отмечает, что мейн-кун своими огромными лапами активно закапывает все вокруг. Пришлось даже купить закрытый лоток, чтобы наполнитель не разлетался в разные стороны, когда кот "загребает семерней".





Татьяна Шереметьева хозяйка кота-рекордсмена Кот использует лапы, чтобы достать воду из миски. Он не лакает языком, а черпает лапой и пьет. Поэтому обязательно нужна глубокая чашка. Так у мейн-кунов создается ощущение, что они пьют из водоема.

И еще семипалый кот не чувствует свои габариты. "Он не понимает, что очень большой, и если ему нужно втиснуться между полок, он будет пытаться прыгать и сносить все вокруг. Если у нас на поверхности что-то стоит вертикально, то после него будет лежать горизонтально", – смеется Татьяна.

Первый в России

Фото: предоставлено героиней материала

Зафиксировать уникальность кота с 27 пальцами решил молодой человек Татьяны Егор. Однажды они вместе пересчитали количество пальцев на лапах своего питомца. Егор изучил информацию в интернете и сказал: "Смотри, такого рекорда еще нет. Получается, у нас уникальный кот, давай напишем в Книгу рекордов".

Для фиксации рекорда коту сделали рентген и подтвердили его уникальность в ветеринарной клинике. В качестве эксперта выступил главврач городской муниципальной ветеринарной больницы.



Главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко рассказал Москве 24, что среди кошачьих рекордов также часто фиксируются возраст и размеры животных. Например, самая пожилая персидская кошка (21 год) или самые длинные усы (18,9 сантиметра). В 2020 году был зафиксирован рекорд с наибольшим количеством кошек на выставке (1 251 кошка). Среди других животных также популярны рекорды у собак и лошадей.



Фото: предоставлено героиней материала

Для друзей Татьяны и Егора рекорд их кота стал долгожданным поводом собраться вместе. Хотя впервые увидев семипалого рекордсмена, многие пугались: "Кошмар, какой кошмар! Это что, изъян? Где вы взяли такого кота?" Сравнивали с монстром, но потом привыкали и с удовольствием начинали мять его лапы и подушечки.





Татьяна Шереметьева хозяйка кота-рекордсмена Мять лапы – это антистресс. Он поддается любым ласкам. Хотя, не знаю, может, терпит. Но по нему не скажешь, вечером ложится на грудь и урчит.

В октябре 2020 года мейн-куну Дали исполнится один год. Хозяйка пока не планирует показывать его на выставках, но уже сожалеет, что не сможет занести питомца в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь там есть кот с 28 пальцами, на один больше, чем у российского Дали (рекорд 2002 года, Канада, кот по кличке Джейк). По словам Татьяны, у ее любимца вряд ли вырастут новые пальцы, но если вдруг такое случится, то это точно будет уникальный случай.

