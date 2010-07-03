Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Истории

09 сентября, 10:12

Главная / Истории /

Хозяйка мейн-куна с 27 пальцами рассказала, как ее кот стал рекордсменом России

"Кошмар! Где вы взяли такого монстра?": как живет кот-рекордсмен с 27 пальцами
общество истории животные

В этом году в Книгу рекордов России был занесен уникальный кот породы мейн-кун с 27 пальцами. Рассказываем, с кем живет пушистый рекордсмен, как реагируют на него окружающие и какие неудобства приносит многопалость.

Кот-рекордсмен

Фото: предоставлено героиней материала

Мейн-кун по имени Дали в 2020 году был внесен в Книгу рекордов России как кот с самым большим количеством пальцев – двадцать семь. На трех лапах у него с рождения расположено по семь пальцев, еще на одной – шесть. Красавчик проживает в Комсомольске-на-Амуре, но благодаря своей уникальности стал известен на всю Россию.

Идея завести мейн-куна возникла у Татьяны Шереметьевой после посещения кошачьей выставки. Там она впервые увидела животных этой породы и влюбилась в их пушистость и огромные размеры. Подробнее изучив информацию про мейн-кунов, Татьяна узнала, что у них встречается врожденный дефект – полидактилия (аномалия с большим количеством пальцев. – Прим. ред.). Тогда она специально нашла питомник, где есть кошки, способные дать в потомстве полидактилов.

Когда мы впервые увидели нашего кота, случился приступ умиления. Мы уже не могли от него оторваться, рассматривали пальчики, впечатление было вау!
Татьяна Шереметьева
хозяйка кота-рекордсмена

Кличка Дали была выбрана как производная от полного имени по кошачьему паспорту Yoshi Neko DV Dalen. Кроме того, не последнюю роль сыграли длинные усы кота. "Мы подумали: "О, усы как у Сальвадора Дали! Так и назвали", – говорит хозяйка.

По словам Татьяны, если сравнивать лапу Дали с лапой обычной кошки, то она крупнее в три или даже четыре раза. При более близком рассмотрении видно, что там будто одна полноценная лапа, а рядом еще небольшая. За счет семи пальцев и дополнительных волосяных отростков между ними каждая лапа выглядит очень мощной и мягкой.

Жизнь с 27 пальцами

Фото: предоставлено героиней материала

В ветеринарной практике полидактилия у животных – это не редкость, хотя в разное время отношение к ней менялось. "Еще лет 15 назад это рассматривалась как патология, ее исключали из разведения, это считалось браком", – рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Потом, наоборот, этот признак стали активно закреплять.

При полидактилии может быть разное количество пальцев: и шесть, и семь, и восемь. Однако они сохраняют свою функциональность. "Это не рудиментарные пальцы, а настоящие, с когтями и всеми структурными элементами. С моей точки зрения, это выглядит достаточно красиво – большая "ладонь" у кошки", – говорит ветеринар.

Такой дефект не приводит к функциональным расстройствам, не доставляет мучений или дискомфорта животному. Мейн-куны в домашних условиях совершенно спокойно с этой аномалией живут.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей квалификационной категории

По мнению ветеринара, большое количество пальцев могло бы доставлять неудобство, только если мейн-кун был вынужден добывать пищу на улице. Чем больше когтей, тем больше вероятности ими за что-то зацепиться. Но в домашних условиях у них вполне нормальная жизнь.

Фото: предоставлено героиней материала

Хозяйка Татьяна отмечает, что мейн-кун своими огромными лапами активно закапывает все вокруг. Пришлось даже купить закрытый лоток, чтобы наполнитель не разлетался в разные стороны, когда кот "загребает семерней".

Кот использует лапы, чтобы достать воду из миски. Он не лакает языком, а черпает лапой и пьет. Поэтому обязательно нужна глубокая чашка. Так у мейн-кунов создается ощущение, что они пьют из водоема.
Татьяна Шереметьева
хозяйка кота-рекордсмена

И еще семипалый кот не чувствует свои габариты. "Он не понимает, что очень большой, и если ему нужно втиснуться между полок, он будет пытаться прыгать и сносить все вокруг. Если у нас на поверхности что-то стоит вертикально, то после него будет лежать горизонтально", – смеется Татьяна.

Первый в России

Фото: предоставлено героиней материала

Зафиксировать уникальность кота с 27 пальцами решил молодой человек Татьяны Егор. Однажды они вместе пересчитали количество пальцев на лапах своего питомца. Егор изучил информацию в интернете и сказал: "Смотри, такого рекорда еще нет. Получается, у нас уникальный кот, давай напишем в Книгу рекордов".

Для фиксации рекорда коту сделали рентген и подтвердили его уникальность в ветеринарной клинике. В качестве эксперта выступил главврач городской муниципальной ветеринарной больницы.

Главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко рассказал Москве 24, что среди кошачьих рекордов также часто фиксируются возраст и размеры животных. Например, самая пожилая персидская кошка (21 год) или самые длинные усы (18,9 сантиметра). В 2020 году был зафиксирован рекорд с наибольшим количеством кошек на выставке (1 251 кошка). Среди других животных также популярны рекорды у собак и лошадей.

Фото: предоставлено героиней материала

Для друзей Татьяны и Егора рекорд их кота стал долгожданным поводом собраться вместе. Хотя впервые увидев семипалого рекордсмена, многие пугались: "Кошмар, какой кошмар! Это что, изъян? Где вы взяли такого кота?" Сравнивали с монстром, но потом привыкали и с удовольствием начинали мять его лапы и подушечки.

Мять лапы – это антистресс. Он поддается любым ласкам. Хотя, не знаю, может, терпит. Но по нему не скажешь, вечером ложится на грудь и урчит.
Татьяна Шереметьева
хозяйка кота-рекордсмена

В октябре 2020 года мейн-куну Дали исполнится один год. Хозяйка пока не планирует показывать его на выставках, но уже сожалеет, что не сможет занести питомца в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь там есть кот с 28 пальцами, на один больше, чем у российского Дали (рекорд 2002 года, Канада, кот по кличке Джейк). По словам Татьяны, у ее любимца вряд ли вырастут новые пальцы, но если вдруг такое случится, то это точно будет уникальный случай.

Фото: предоставлено героиней материала

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать