Хозяйка мейн-куна с 27 пальцами рассказала, как ее кот стал рекордсменом России

В этом году в Книгу рекордов России был занесен уникальный кот породы мейн-кун с 27 пальцами. Рассказываем, с кем живет пушистый рекордсмен, как реагируют на него окружающие и какие неудобства приносит многопалость.
Кот-рекордсмен
Мейн-кун по имени Дали в 2020 году был внесен в Книгу рекордов России как кот с самым большим количеством пальцев – двадцать семь. На трех лапах у него с рождения расположено по семь пальцев, еще на одной – шесть. Красавчик проживает в Комсомольске-на-Амуре, но благодаря своей уникальности стал известен на всю Россию.
Идея завести мейн-куна возникла у Татьяны Шереметьевой после посещения кошачьей выставки. Там она впервые увидела животных этой породы и влюбилась в их пушистость и огромные размеры. Подробнее изучив информацию про мейн-кунов, Татьяна узнала, что у них встречается врожденный дефект – полидактилия (аномалия с большим количеством пальцев. – Прим. ред.). Тогда она специально нашла питомник, где есть кошки, способные дать в потомстве полидактилов.
Кличка Дали была выбрана как производная от полного имени по кошачьему паспорту Yoshi Neko DV Dalen. Кроме того, не последнюю роль сыграли длинные усы кота. "Мы подумали: "О, усы как у Сальвадора Дали! Так и назвали", – говорит хозяйка.
По словам Татьяны, если сравнивать лапу Дали с лапой обычной кошки, то она крупнее в три или даже четыре раза. При более близком рассмотрении видно, что там будто одна полноценная лапа, а рядом еще небольшая. За счет семи пальцев и дополнительных волосяных отростков между ними каждая лапа выглядит очень мощной и мягкой.
Жизнь с 27 пальцами
В ветеринарной практике полидактилия у животных – это не редкость, хотя в разное время отношение к ней менялось. "Еще лет 15 назад это рассматривалась как патология, ее исключали из разведения, это считалось браком", – рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Потом, наоборот, этот признак стали активно закреплять.
При полидактилии может быть разное количество пальцев: и шесть, и семь, и восемь. Однако они сохраняют свою функциональность. "Это не рудиментарные пальцы, а настоящие, с когтями и всеми структурными элементами. С моей точки зрения, это выглядит достаточно красиво – большая "ладонь" у кошки", – говорит ветеринар.
По мнению ветеринара, большое количество пальцев могло бы доставлять неудобство, только если мейн-кун был вынужден добывать пищу на улице. Чем больше когтей, тем больше вероятности ими за что-то зацепиться. Но в домашних условиях у них вполне нормальная жизнь.
Хозяйка Татьяна отмечает, что мейн-кун своими огромными лапами активно закапывает все вокруг. Пришлось даже купить закрытый лоток, чтобы наполнитель не разлетался в разные стороны, когда кот "загребает семерней".
И еще семипалый кот не чувствует свои габариты. "Он не понимает, что очень большой, и если ему нужно втиснуться между полок, он будет пытаться прыгать и сносить все вокруг. Если у нас на поверхности что-то стоит вертикально, то после него будет лежать горизонтально", – смеется Татьяна.
Первый в России
Зафиксировать уникальность кота с 27 пальцами решил молодой человек Татьяны Егор. Однажды они вместе пересчитали количество пальцев на лапах своего питомца. Егор изучил информацию в интернете и сказал: "Смотри, такого рекорда еще нет. Получается, у нас уникальный кот, давай напишем в Книгу рекордов".
Для фиксации рекорда коту сделали рентген и подтвердили его уникальность в ветеринарной клинике. В качестве эксперта выступил главврач городской муниципальной ветеринарной больницы.
Для друзей Татьяны и Егора рекорд их кота стал долгожданным поводом собраться вместе. Хотя впервые увидев семипалого рекордсмена, многие пугались: "Кошмар, какой кошмар! Это что, изъян? Где вы взяли такого кота?" Сравнивали с монстром, но потом привыкали и с удовольствием начинали мять его лапы и подушечки.
В октябре 2020 года мейн-куну Дали исполнится один год. Хозяйка пока не планирует показывать его на выставках, но уже сожалеет, что не сможет занести питомца в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь там есть кот с 28 пальцами, на один больше, чем у российского Дали (рекорд 2002 года, Канада, кот по кличке Джейк). По словам Татьяны, у ее любимца вряд ли вырастут новые пальцы, но если вдруг такое случится, то это точно будет уникальный случай.