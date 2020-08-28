Сервис знакомств с питомцами запустили в столице

Adoption-центр для животных запустил сайт знакомств

Столичный adoption-центр для животных запустил сайт, предназначенный для знакомства с питомцами. Новый сервис похож на приложение Tinder, в котором общаются люди, передает Москва 24.

На сайте горожане могут изучить страницы кошек или собак с их описаниями, характеристиками.

Кроме того, в приложении можно пройти тест на совместимость с будущим питомцем. Потребуется заполнить анкету, пройти собеседование, после чего можно отправиться на встречу с понравившимся питомцем.

Знакомство проходит в центре, туда можно приехать и посмотреть сразу всех подопечных. В том случае если встреча будет удачной, то хозяину дадут медицинскую карту, номер чипа и паспорта кота или собаки.

Ранее москвичи собрали рекордное количество кормов для бездомных животных. Акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.