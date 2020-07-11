Около 1,4 тыс животных забрали из приютов с начала года в Москве

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Более 970 собак и почти 400 кошек забрали москвичи из городских приютов с начала года. Свыше 380 животных обрели хозяев в период режима самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"С начала 2020 года москвичи забрали из городских приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. С апреля по июнь пристройство проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что онлайн-каталоги, по которым москвичи выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Также горожане смогут пройти собеседование с куратором удаленно.

С 9 июня столичные приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным при условии соблюдения мер предосторожности. При посещении приютов необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасную дистанцию.

В декабре 2018 года глава государства подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных.

Под запрет попадают также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещения в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.

В сентябре прошлого года в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет. Автора законопроекта считают необходимым преподать ребенку правовой урок: он должен понимать, что мучить живые существа неприемлемо. В правительстве к инициативе отнеслись отрицательно.