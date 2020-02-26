Кинологи предложили закрепить в законе понятия "выгул" и "домашнее животное"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил закрепить в законе об ответственном обращении с животными понятия "выгул" и "домашнее животное", сообщает Агентство "Москва".

"Что касается дополнений, то, по нашему мнению, необходима дальнейшая работа над терминами "животное без владельца", "домашнее животное", "выгул" и над некоторыми другими", – отметил он.

Он привел в пример статью 13 закона об ответственном обращении, в которой не допускается выгул животных вне специальных мест, определенных органом местного самоуправления.

"Но что понимается в таком случае под термином "выгул"? Это любой выход собаки из дома или это прогулка собаки без поводка? А передвижение собаки до специально определенного места – это выгул?" – рассказал Голубев.

Он добавил, что сейчас ни закон, ни подзаконные акты четкого ответа не дают. Также кинолог считает, что список потенциально опасных собак нужно исключить из закона об ответственном обращении с животными.

"Мы рады, что общими усилиями удалось убедить правительство сократить список таких собак с 71 пункта до 13, но в перспективе необходимо продолжить работу над исключением данного довольно спорного понятия из текста закона", – сказал специалист.

Он подчеркнул, что несоциализированная собака – это следствие того, что владелец оказался не готов к ее содержанию, и ограничения должны касаться таких потенциальных владельцев.

Ранее в РКФ предложили ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными, за лечение питомцев без обезболивающего и организацию и проведение боев.

Закон об ответственном обращении с животными подписан президентом РФ в декабре 2018 года. По нему предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел.

Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными.

Отдельные положения закона вступили в силу с 1 января 2020 года.