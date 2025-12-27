Собянин: cредствами ПВО пресечена атака еще двух БПЛА на столицу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Атака украинских дронов на Москву началась вечером 27 декабря. Всего над столичным регионом ликвидировано уже 19 вражеских БПЛА.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Также аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

