01:40

Политика

Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом он заявил на пресс-конференции в штате Флорида, которую транслировал Белый дом.

По словам Трампа, в разговоре участвовало множество представителей администрации США и Кремля. В частности, в ходе переговоров обсуждался конфликт на Украине.

"Мы говорили об Украине – это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом (Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме", – отметил Трамп.

Также лидеры государств обсудили обстановку в Иране. Трамп выразил уверенность, что российская сторона готова конструктивно содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Путин провел телефонный разговор с президентом США вечером 9 марта. В Кремле уточнили, что Трамп позвонил российскому лидеру для обсуждения текущей международной обстановки.

Лидер США оценил развитие ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции в Иране. В свою очередь, Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее урегулирование иранского конфликта. В ходе телефонного разговора также обсуждалась тема Венесуэлы, прежде всего "в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

Нейросеть предложила несколько сценариев для развития конфликта на Ближнем Востоке

Сюжеты: Конфликт на Ближнем Востоке , Переговоры по Украине
политика

