ВС РФ освободили Родинское и Артемовку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенные пункты Артемовка и Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем докладе Владимиру Путину сообщил командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.

По его словам, Артемовка является важным пунктом в контексте дальнейшего наступления в северном направлении, чтобы охватить стратегический рубеж Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск.

"Севернее красноармейско-димитровской агломерации силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское", – указал Солодчук.

Кроме того, подразделения 41-й армии ведут наступательные действия в Гришине в ДНР. Уточняется, что ВСУ используют этот населенный пункт для накопления резервов и атак в северо-западной части Красноармейска.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту РФ подчеркнул, что уже более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем российских войск.

"Войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение", – указал Герасимов.

В это же время "Южная" группировка войск после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска.

Ранее Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ смогли взять под контроль населенный пункт Степногорск в Запорожской области.

По словам президента, ВС РФ есть чем порадовать граждан насчет результатов в зоне спецоперации. Кроме того, задачи в СВО выполняются в соответствии с замыслом.

