25 декабря, 12:05Политика
ВС России освободили Свято-Покровское в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны.
Как рассказали в ведомстве, село взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий.
Ранее ВС России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Это стало ответом на вражеские атаки по российским гражданским объектам.
Для удара армия России использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия. В результате все цели были поражены.
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области