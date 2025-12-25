Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, село взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий.

Ранее ВС России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Это стало ответом на вражеские атаки по российским гражданским объектам.

Для удара армия России использовала высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия. В результате все цели были поражены.