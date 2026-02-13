Главным сувениром Олимпиады в Милане стали значки Coca-Cola

Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva

Главным сувениром Игр-2026 в Италии стали значки Coca-Cola. Об этом сообщает РИА Новости.

Данную атрибутику можно получить в павильоне производителя в фан-зоне в центре Милана. Люди ожидают своей очереди на протяжении нескольких часов, толпа растянулась на пару сотен метров до стен замка Сфорца.

Волонтеры рассказали, что в день павильон посещают тысячи человек, а некоторые приходят по нескольку раз, чтобы приобрести полную коллекцию значков. Организаторы указали, что интерес к данной атрибутике превзошел ожидания. При этом они отметили, что эмблемы стали не только памятными сувенирами, но и предметом обмена среди гостей Игр-2026.

Coca-Cola презентовала перед Олимпиадой 6 значков, каждый из которых посвящен одной из олимпийских деревень в Милане и Кортина-дАмпеццо. Данную атрибутику можно получить при покупке напитка. При этом эмблемы выдаются в закрытой упаковке, поэтому покупатель не знает, какой сувенир ему попадется.

Ранее оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии пообещал разобраться с ломающимися медалями. По данным СМИ, с такой проблемой столкнулись американская горнолыжница Бризи Джонсон, шведская лыжница Эбба Андерсон и немецкий биатлонист Юстус Штрелов.

Медали спортсменов срывались с лент, а при падении от них откалывались отдельные элементы. Награды для Олимпиады были изготовлены Государственным полиграфическим и монетным институтом Италии.

