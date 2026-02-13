Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 14:46

Спорт

Главным сувениром Олимпиады в Милане стали значки Coca-Cola

Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva

Главным сувениром Игр-2026 в Италии стали значки Coca-Cola. Об этом сообщает РИА Новости.

Данную атрибутику можно получить в павильоне производителя в фан-зоне в центре Милана. Люди ожидают своей очереди на протяжении нескольких часов, толпа растянулась на пару сотен метров до стен замка Сфорца.

Волонтеры рассказали, что в день павильон посещают тысячи человек, а некоторые приходят по нескольку раз, чтобы приобрести полную коллекцию значков. Организаторы указали, что интерес к данной атрибутике превзошел ожидания. При этом они отметили, что эмблемы стали не только памятными сувенирами, но и предметом обмена среди гостей Игр-2026.

Coca-Cola презентовала перед Олимпиадой 6 значков, каждый из которых посвящен одной из олимпийских деревень в Милане и Кортина-дАмпеццо. Данную атрибутику можно получить при покупке напитка. При этом эмблемы выдаются в закрытой упаковке, поэтому покупатель не знает, какой сувенир ему попадется.

Ранее оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии пообещал разобраться с ломающимися медалями. По данным СМИ, с такой проблемой столкнулись американская горнолыжница Бризи Джонсон, шведская лыжница Эбба Андерсон и немецкий биатлонист Юстус Штрелов.

Медали спортсменов срывались с лент, а при падении от них откалывались отдельные элементы. Награды для Олимпиады были изготовлены Государственным полиграфическим и монетным институтом Италии.

Читайте также


спорт

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика