Организаторы ОИ–26 пообещали разобраться с ломающимися медалями

Фото: Getty Images/Emmanuele Ciancaglini

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии пообещал разобраться с ломающимися медалями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главного операционного директора оргкомитета Андреа Франчизи, которые приводит Reuters.

Он отметил, что организаторам известно о проблеме, и что они работают над ее устранением. По его словам, для них чрезвычайно важно, чтобы церемонии награждения проходили идеально, поскольку это "один из главных моментов" для спортсменов.

По данным СМИ, с такой проблемой столкнулись американская горнолыжница Бризи Джонсон, шведская лыжница Эбба Андерсон и немецкий биатлонист Юстус Штрелов. Их медали срывались с лент, а при падении от них откалывались отдельные элементы.

Награды для Олимпиады были изготовлены Государственным полиграфическим и монетным институтом Италии. Похожая ситуация сложилась во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмены указывали на облезающее и трескающееся покрытие медалей. Это может быть связано с тем, что в Евросоюзе действует ограничение на использование оксида хрома.

Олимпиада началась в Италии 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем соревнований в рамках Игр-2026 стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, а третье место занял его соотечественник Доминик Парис.

