09 февраля, 10:59

Только одна российская спортсменка выйдет на старт в третий день Олимпиады

Фото: ТАСС/IMAGO/FIL/kristen-images.com/Michael Kristen

Саночница Дарья Олесик будет единственной российской спортсменкой, которая выйдет на старт в третий день зимних Олимпийских игр – 2026. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт Олимпиады.

Начало соревнования по одиночному катанию на санях запланировано на 19:00 по московскому времени. Всего в рамках состязания выступят 25 спортсменок.

Помимо этого, 9 февраля пройдут соревнования по конькобежному спорту, горным лыжам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу.

Олимпиада началась в Италии 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем соревнований в рамках Игр-2026 стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, а третье место занял его соотечественник Доминик Парис.

Вместе с тем российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне. Спортсмены преодолели дистанцию в 20 километров (10 километров классическим стилем и еще 10 – коньковым). Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клебо.

