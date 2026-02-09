Энтомолог Каширский: сухое и жаркое лето снизит численность насекомых в столичном регионе

Снежная зима может привести к всплеску численности насекомых в Москве и области весной, предупредили эксперты. Стоит ли ждать больше комаров и клещей, как защитить от вредителей сад и какие меры предосторожности помогут на прогулке, разбиралась Москва 24.

"Замечательный теплоизолятор"

Мощные снегопады зимой 2025–2026 года могут вызвать неожиданный эффект: весной в столице может появиться больше насекомых, чем обычно. Об этом сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

"Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно, так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых", – рассказал биолог.

Он пояснил, что насекомые, зимующие на взрослой стадии (имаго), прячутся в лесную подстилку, трещины или стволы деревьев, и для них снег критически важен.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Снег, он, конечно, холодный, но при этом между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором.

По его словам, для насекомых в московском регионе чем больше снега, тем лучше. Хотя часть из них зимует в виде яиц и меньше зависит от снежного покрова, сильные морозы без снега могут быть опасны даже для них.

Летом 2025 года москвичи уже жаловались на нашествие мелких летающих насекомых, которые образовывали целые "облака" в воздухе. Как объяснил биолог, энтомолог Роман Хряпин в разговоре с Москвой 24, это были безобидные для человека самки-расселительницы тли, которые перемещались в поисках растений, на которых могли бы основать новую колонию.

При этом ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первая оттепель в Москве в 2026 году ожидается уже в пятницу, 13 февраля. По его прогнозу, температура в этот день может подняться до плюс 3 градусов тепла.

"Листья в дырочках"

Давать точные прогнозы по видовому разнообразию и численности насекомых на сегодняшний день сложно, поскольку это зависит от ряда климатических факторов. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил энтомолог Александр Каширский.

"Обильный снежный покров, в теории, действительно создает благоприятные условия для успешной зимовки многих видов и обеспечивает больше влаги после таяния, что может способствовать активному развитию, например, комаров. Однако итоговая ситуация полностью зависит от погоды в теплый сезон", – пояснил он.

По его словам, если будет сухо и жарко, вся влага быстро испарится и эффект от снежной зимы может сойти на нет.

"Если же сезон окажется дождливым и умеренно теплым, тогда численность некоторых групп, таких как комары или клещи, действительно может увеличиться. Сейчас есть прогнозы на сухое и жаркое лето, и, если они оправдаются, насекомых может быть, наоборот, меньше. Поэтому заранее авторитетно утверждать что-либо трудно", – отметил специалист.

Что касается клещей, то повышенная численность увеличивает вероятность укуса, но риск существует и при их обычном количестве, добавил Каширский. Поэтому при наступлении сезона эксперт рекомендовал соблюдать меры защиты.





Александр Каширский энтомолог Это использование репеллентов на природе, включая специальные средства от клещей. Важна и соответствующая одежда при прогулках в лесопарках: плотная, светлых тонов, с заправленными в носки штанами, плюс тщательный осмотр тела и одежды после возвращения домой.

По поводу комаров он напомнил, что в столичном регионе они не являются переносчиками опасных болезней, доставляя лишь дискомфорт укусами. Защита от них аналогична: репелленты и подходящая одежда. Кроме того, большинство парфюмерных запахов, особенно с нотками мяты, лаванды, цитрусов или гвоздики, могут отпугивать таких насекомых, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, биолог, агроном Михаил Воробьев согласился, что само по себе количество снега не является гарантией всплеска численности вредителей.

"Природа, как правило, сама регулирует подобные дисбалансы. Если насекомых станет больше, то активнее начнут размножаться и их естественные враги – насекомоядные птицы и земноводные. В результате популяция обычно приходит в равновесие, и общее количество вредителей остается на привычном уровне. Даже если их окажется немного больше обычного, это не отменяет стандартных мер защиты растений. Например, борьба в любом случае ведется с долгоносиком и колорадским жуком", – отметил он в беседе с Москвой 24.





Михаил Воробьев биолог, агроном Если вредителей будет больше, то и погибнет их в процессе обработок больше. Важно лишь своевременно проводить все необходимые мероприятия. К слову, в Московской области, например, отмечается естественное снижение численности колорадского жука, так что влияние конкретной зимы – лишь один из многих факторов.

В целом высокий снежный покров может способствовать перезимовке некоторых видов, но при этом низкие температуры сдерживают развитие насекомых, зимующих на стволах и в кронах деревьев без серьезной защиты. Поэтому утверждать, что всех вредителей обязательно станет больше, было бы неверно, пояснил он.

"Что касается профилактики, то в любительском садоводстве не стоит слепо копировать промышленные технологии, которые предполагают до десяти обработок за сезон для получения безупречных плодов. Для собственного участка важнее внимательное наблюдение. Нужно регулярно осматривать растения и при первых же признаках появления вредителей проводить точечную обработку. Это позволит обойтись минимальным количеством препаратов", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что многие садоводы начинают действовать лишь тогда, когда проблема становится очевидной – повреждения листьев, паутина, желтизна. Гораздо эффективнее и безопаснее реагировать на самых первых "гостей", посоветовал Воробьев.