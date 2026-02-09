Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 20:49

Политика

Постпред США Уитакер опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Фото: ТАСС/Zuma

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о крайнем сроке для заключения мира, передало The Guardian.

"Этот срок – до июня – упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", – сказал Уитакер.

По его словам, американская сторона стремится к тому, чтобы Россия и Украина завершили боевые действия как можно скорее. При этом добиться соблюдения сроков в таких условиях, как правило, сложно.

В Абу-Даби 4–5 февраля состоялись уже вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. После них Зеленский сообщил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг, отметив, что на данный момент не согласована даже точная дата новой встречи по урегулированию ситуации.

При этом СМИ спрогнозировали три пути для Украины в 2026 году. Наиболее вероятным развитием ситуации станет дальнейшее затягивание конфликта в фазе "позиционной войны". При этом, по мнению журналистов, переговоры останутся без результата.

Второй вариант предполагает военное истощение Украины на фоне дефицита резервов и превосходства РФ в БПЛА. А третьим возможным путем может стать экономическое давление на Россию.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика