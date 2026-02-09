Постпред США Уитакер опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Фото: ТАСС/Zuma

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о крайнем сроке для заключения мира, передало The Guardian.

"Этот срок – до июня – упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", – сказал Уитакер.

По его словам, американская сторона стремится к тому, чтобы Россия и Украина завершили боевые действия как можно скорее. При этом добиться соблюдения сроков в таких условиях, как правило, сложно.

В Абу-Даби 4–5 февраля состоялись уже вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. После них Зеленский сообщил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг, отметив, что на данный момент не согласована даже точная дата новой встречи по урегулированию ситуации.

При этом СМИ спрогнозировали три пути для Украины в 2026 году. Наиболее вероятным развитием ситуации станет дальнейшее затягивание конфликта в фазе "позиционной войны". При этом, по мнению журналистов, переговоры останутся без результата.

Второй вариант предполагает военное истощение Украины на фоне дефицита резервов и превосходства РФ в БПЛА. А третьим возможным путем может стать экономическое давление на Россию.