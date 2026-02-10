Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 10:45

Происшествия

МВД РФ объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

Фото: РИА Новости

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая объявлена в федеральный розыск, сообщается на сайте МВД РФ.

Представитель силовых структур в беседе с ТАСС уточнил, что женщина разыскивается по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По его словам, позже Серебрицкая будет объявлена в международный розыск.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Исполнителем покушения был Любомир Корба. Спецслужбы также установили личность его пособника, им оказался Виктор Васин. Роль Серебрицкой заключалась в том, что она передала Корбе ключ от входной двери в подъезд, где произошло нападение.

Он прошел стрелковую подготовку в Киеве и в августе 2025 года был заброшен в Россию. Корба установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке, выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Корбу и Васина арестовали, они признали свою вину.

Серебрицкая же покинула Россию за день до преступления. Установлено, что она являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика