МВД РФ объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая объявлена в федеральный розыск, сообщается на сайте МВД РФ.

Представитель силовых структур в беседе с ТАСС уточнил, что женщина разыскивается по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По его словам, позже Серебрицкая будет объявлена в международный розыск.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Исполнителем покушения был Любомир Корба. Спецслужбы также установили личность его пособника, им оказался Виктор Васин. Роль Серебрицкой заключалась в том, что она передала Корбе ключ от входной двери в подъезд, где произошло нападение.

Он прошел стрелковую подготовку в Киеве и в августе 2025 года был заброшен в Россию. Корба установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке, выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Корбу и Васина арестовали, они признали свою вину.

Серебрицкая же покинула Россию за день до преступления. Установлено, что она являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк.