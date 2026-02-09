Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:44

Происшествия

ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева

Фото: РИА Новости

ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что соучастница покушения с 11 декабря 2025 года арендовала жилье в Москве по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1, квартира 337. В этом же доме находится квартира Алексеева.

Покушение произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Серебрицкая, в свою очередь, покинула Россию за день до преступления. Установлено, что женщина являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк. Именно она передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю покушения Любомиру Корбе. Спецслужбы также установили личность его пособника, им оказался Виктор Васин.

Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве и в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке, выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Корбу и Васина арестовали, они признали свою вину.

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика