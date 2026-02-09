ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева

Фото: РИА Новости

ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что соучастница покушения с 11 декабря 2025 года арендовала жилье в Москве по адресу Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1, квартира 337. В этом же доме находится квартира Алексеева.



Покушение произошло 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Серебрицкая, в свою очередь, покинула Россию за день до преступления. Установлено, что женщина являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк. Именно она передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю покушения Любомиру Корбе. Спецслужбы также установили личность его пособника, им оказался Виктор Васин.

Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве и в августе 2025 года был заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке, выстрелил в него четыре раза и скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника. Корбу и Васина арестовали, они признали свою вину.

