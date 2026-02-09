Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:00

Происшествия

Соучастница покушения на генерала Алексеева покинула РФ накануне преступления

Фото: depositphotos/Grigorenko

Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая покинула Россию за день до преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоматериалы ЦОС ФСБ.

Согласно документам, показанным на видео спецслужб, Серебрицкая вылетела из столичного аэропорта Внуково рейсом до Стамбула.

Кроме того, установлено, что женщина являлась гражданкой Украины и ранее носила фамилию Антонюк. Она является уроженкой Ворошиловградской области (ныне Луганская Народная Республика) и получила гражданство России в 2020 году.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Участники преступления действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Серебрицкая арендовала квартиру в доме генерала, она же передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю покушения Любомиру Корбе. Спецслужбы также установили личность его пособника, им оказался Виктор Васин.

Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве и в августе 2025 года быз заброшен в Россию. Он установил наблюдение за Алексеевым, а затем забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения мужчина проник в дом, дождался появления генерала на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся. Алексеева госпитализировали. По данным СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника, при этом Серебрицкая успела выехать из страны. Корбу и Васина арестовали, затем они признали свою вину.

