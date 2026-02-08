ФСБ показала видео с камер наблюдения после покушения на генерала Алексеева в Москве

Фото: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала видео с камер наблюдения после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева в Москве, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как исполнитель после покушения избавился от орудия и сумки с вещами. После этого он сел в общественный транспорт и уехал.



Кроме того, ФСБ показала кадры экстрадиции в Россию киллера. На них показано, как два оперативника выводят его из самолета и сажают в микроавтобус.

Покушение на Алексеева произошло в Москве 6 февраля. Неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев заявил, что к задержанию преступника подключились все спецслужбы мира. Он также добавил, что Алексеев пришел в себя и начал разговаривать.

Спустя время исполнителя покушения задержали в Дубае и передали России. Также в Москве удалось задержать его пособника, однако еще одна пособница выехала на Украину.