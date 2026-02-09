Форма поиска по сайту

09 февраля, 23:54

Кличко попросил Зеленского не следовать "повестке Путина"

Фото: ТАСС/IMAGO/Future Image/Agentur Wehnert/M.Gränzdörfer

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от следования "повестке Владимира Путина". Об этом он сообщил в эфире Sky News.

Кличко рассказал о напряженных отношениях между местным самоуправлением и центральной властью Украины. При этом сложность во взаимодействии с Зеленским отмечают и другие главы украинских городов, подчеркнул он.

Мэр Киева ответил на критику президента Украины, заявив, что делает все возможное на своем посту, однако вопросы противовоздушной обороны не входят в компетенцию городских властей. Кличко также призвал Зеленского прекратить внутренние конфликты.

"Я сказал: "Пожалуйста, не следуйте повестке Путина. Мы должны быть едины", – цитирует Кличко RT.

Политик не уточнил, что именно подразумевает под такой повесткой.

В середине января Зеленский выразил недовольство работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в Киеве. По его словам, для украинской столицы уже сформирован действующий штаб, его работа будет контролироваться на уровне правительства. Зеленский уточнил, что ждет от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

Спустя несколько дней Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности покинуть город из-за продолжающегося энергокризиса. По словам чиновника, это позволит снизить нагрузку на инфраструктуру Киева. Кличко также заявил, что эта зима будет крайне сложной для киевлян.

