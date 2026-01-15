Форма поиска по сайту

15 января, 21:15

Политика

Зеленский выразил недовольство работой Кличко

Фото: ТАСС/picture alliance/Presidential Office of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой мэра Киева Виталия Кличко во время блэкаута и отключения отопления в украинской столице.

"Ситуация в Киеве особенно сложная – городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города", – написал лидер Украины в телеграм-канале.

По его словам, для украинской столицы уже сформирован действующий штаб, его работа будет контролироваться на уровне правительства. Зеленский уточнил, что ждет от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

По данным украинских СМИ, блэкаут в Киеве продолжается уже третий день. Как уточнили журналисты, у жителей либо нет электричества вообще, либо оно есть только частично.

О том, что Киев почти полностью обесточен, стало известно 13 января. В соцсетях граждане выкладывали видеозаписи из своих домов, где не было ни света, ни отопления. Другие очевидцы сообщали, что электричество в украинской столице появлялось на 2–3 часа в день. Из-за неполадок с электроснабжением в городе также закрывались магазины.

Чуть ранее, 9 января, в Киеве наблюдались проблемы с водоснабжением после серий мощных взрывов. Как указывал Кличко, из-за ракетной атаки была повреждена критическая инфраструктура города.

