Врач Скорогудаева: дефицит витамина D может привести к появлению прыщей весной

Сезонное снижение иммунитета и дефицит витамина D могут стать причинами появления высыпаний на коже весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, образование гнойных прыщей часто сигнализирует о наличии сбоя в работе желудочно-кишечного тракта. Именно он весной оказывается наиболее уязвимым, что способно привести к обострению еще и таких заболеваний, как гастрит и язва.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Причиной может быть и в целом ослабление иммунитета, который все это время работал в усиленном режиме, борясь с вирусами. К тому же весной его часто подрывает дефицит витаминов и микроэлементов. Он мог произойти потому, что зимой многие отдавали предпочтение более вредной сладкой пище, чтобы справиться с депрессивным состоянием, вызванным коротким световым днем.

Кроме того, появление гнойных высыпаний может быть связано с недостатком витамина D. Он крайне важен для здоровья кожи, так как обладает способностью блокировать любые воспалительные процессы, отметила дерматолог.

"Поэтому сейчас есть смысл сдать анализ крови на витамин D и при наличии дефицита начать восполнять его с помощью препарата, но в прописанной врачом дозировке", – посоветовала эксперт.

Она добавила, что в целом важно стараться сбалансированно питаться и сократить в рационе продукты с большим количеством простых углеводов. Очень часто они становятся провокаторами возникновения различных воспалений на коже.

Но лучше всего обратиться к профессионалу и решать проблему вместе с ним. Тем более что гнойные высыпания могут оказаться акне, а это заболевание не имеет связи с сезонными изменениями и возникает исключительно в результате сбоя гормонального фона, заключила эксперт.

Ранее врач-невролог Ольга Воробьева предупредила, что весной могут учащаться приступы головной боли. Причиной могут стать стрессовые события, одним из которых является сезонное изменение погодных условий.

