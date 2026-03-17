Врач Скорогудаева: дефицит витамина D может привести к появлению прыщей весной

17 марта, 19:14
Сезонное снижение иммунитета и дефицит витамина D могут стать причинами появления высыпаний на коже весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
По ее словам, образование гнойных прыщей часто сигнализирует о наличии сбоя в работе желудочно-кишечного тракта. Именно он весной оказывается наиболее уязвимым, что способно привести к обострению еще и таких заболеваний, как гастрит и язва.
Кроме того, появление гнойных высыпаний может быть связано с недостатком витамина D. Он крайне важен для здоровья кожи, так как обладает способностью блокировать любые воспалительные процессы, отметила дерматолог.
"Поэтому сейчас есть смысл сдать анализ крови на витамин D и при наличии дефицита начать восполнять его с помощью препарата, но в прописанной врачом дозировке", – посоветовала эксперт.
Она добавила, что в целом важно стараться сбалансированно питаться и сократить в рационе продукты с большим количеством простых углеводов. Очень часто они становятся провокаторами возникновения различных воспалений на коже.
Но лучше всего обратиться к профессионалу и решать проблему вместе с ним. Тем более что гнойные высыпания могут оказаться акне, а это заболевание не имеет связи с сезонными изменениями и возникает исключительно в результате сбоя гормонального фона, заключила эксперт.
Ранее врач-невролог Ольга Воробьева предупредила, что весной могут учащаться приступы головной боли. Причиной могут стать стрессовые события, одним из которых является сезонное изменение погодных условий.