График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

22 февраля, 08:00

Общество
Косметолог Миронова назвала главные правила подготовки кожи лица к весне

Комплексный подход: как восстановить кожу лица после зимы

Сухой и морозный воздух, обезвоживание, питание с низким содержанием клетчатки – все это может негативно повлиять на состояние кожи зимой, предупредили косметологи. Как восстановить эпидермис и подготовиться к весне, разбиралась Москва 24.

Обезвоживание и потеря эластичности

Фото: 123RF.com/nastyaofly

Перепады температуры воздуха зимой – мороз и ветер на улице, сухость и тепло в помещении – могут привести к обезвоживанию и снижению иммунитета кожи, рассказала Москве 24 эксперт по здоровой коже, косметолог и исполнительный директор клиники косметологии Василина Миронова.

Основными признаками повреждения являются трещины и купероз (дерматологическое заболевание, сопровождающееся образованием красных пятен, сосудистых сеточек или "звездочек" из-за расширения мелких сосудов. – Прим. ред.), которые свидетельствуют о серьезных нарушениях кожного барьера и сосудистой системы. Они появляются при выраженном обезвоживании, потере эластичности и истончении эпидермиса. Также часто встречаются сухость, шелушение, покраснение и усиление пигментации. Для предотвращения и лечения этих состояний требуется комплексный подход и использование защитных средств.
Василина Миронова
эксперт по здоровой коже, косметолог

Кроме того, в холодное время года сальные железы работают менее активно, так как скачки температур – это стресс для сосудов.

"В свою очередь, себум (кожное сало) является важным компонентом, защищающим от потери влаги и воздействия внешних факторов. То есть снижение этой выработки делает эпидермис более уязвимым", – заявила эксперт.

Она добавила, что зимой, как и летом, УФ-излучение тоже оказывает свое влияние, повреждая клетки организма и негативно сказываясь на способности к регенерации и защите.

При появлении сильной сухости и трещин необходимо быстро восстановить кожный барьер и минимизировать дальнейшие повреждения. Для начала эксперт рекомендовала исключить из ухода все агрессивные очищающие средства, в состав которых входят SLS и SLES (распространенные соединения в косметике, создающие пену и очищающие жир). Также нужно убрать спиртовые тоники и лосьоны, скрабы и пилинги с крупными абразивными частицами, плюс ретинол с высокой концентрацией и агрессивные кислоты, отметила косметолог.

"Кроме того, умываться стоит теплой водой, а не горячей, поскольку можно смыть естественные кожные липиды", – добавила косметолог.

В целом необходимо сделать упор на увлажнение и питание: использовать липидовосстанавливающие средства, крем-сыворотки с высоким содержанием церамидов, а также средства с гиалуроновой кислотой и декспантенол. Очищать лицо лучше гидрофильным маслом или мягкой энзимной пудрой, отметила Миронова.

Восстановить кожу после стресса

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Процесс подготовки кожи лица и тела к весеннему периоду должен быть плавным, чтобы помочь ей адаптироваться к более теплой погоде и большему количеству солнечных лучей, отметила Василина Миронова.

Первый этап: восстановление и очищение. В первые две-три недели устойчивой теплой погоды нужно снизить потребление плотных кремов, которые зимой давали защитную пленку и выступали дополнительным барьером. Вместо них можно добавить более легкие варианты и менее агрессивные очищающие средства.

Второй этап: увлажнение. Эксперт посоветовала применять средства с легкими текстурами, гели, флюиды и лосьоны, в составе которых должны быть гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера, экстракт огурца.

"Можно использовать дополнительное увлажнение в течение дня: например, наносить термальную воду. Если нет аллергии, увлажняющий спрей на водной основе создаст очень хорошую защитную пленку, предотвращая потерю влаги", – добавила специалист.

В этот же период можно начинать делать легкие пилинги, например молочный или миндальный. Также разрешено наносить сыворотки с витамином С.

"Это мощный антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы. Он хорошо стимулирует выработку коллагена и заодно способствует осветлению пигментации, что особенно актуально для тех, кто получил ее зимой", – добавила косметолог.

Третий этап: защита. Из-за большого количества солнца важно переходить на более мощный уровень защиты – SPF-крем с уровнем от 30. В этот период подобные средства должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни, подчеркнула Миронова.

В свою очередь, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова отметила в разговоре с Москвой 24, что также важно следить за образом жизни. В период восстановления после зимы стоит уделить особое внимание питанию и витаминным комплексам. Недостаток полезных веществ тоже может плохо сказаться на состоянии кожи.

Зимой мы не получаем достаточного количества витаминов, из-за нехватки фруктов и овощей, а также витамина D. Поэтому весну лучше начинать не только с подготовки кожи, а провести комплексное обследование, чтобы выявить свои дефициты. Чаще всего после зимы можно столкнуться с нехваткой железа, фолиевой кислоты и белка.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

Врач обратила особое внимание, что в случае выявления нехватки витаминов необходимо обратиться к врачу за назначением БАДов, но пить их без консультации со специалистом нельзя. В период подготовки к сдаче анализов и после них можно самостоятельно скорректировать питание. Нужно добавить как можно больше овощей, фруктов, зелени, а также фасоль, сою, белое и красное мясо, булгур, киноа и гречку. Также подойдут такие источники полезных жиров, как оливки, маслины, жирная рыба и морепродукты. Отвары из облепихи, шиповника и других замороженных ягод помогут восполнить дефицит витамина С.

Главное – чтобы рацион был разнообразным и не содержал большого количества быстрых углеводов, подытожила косметолог.

