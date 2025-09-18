Врач Скорогудаева перечислила главные противопоказания для бьюти-инъекций

В Сети завирусилось видео, где девушка показывает сильно отекшее лицо после инъекций с полимолочной кислотой у косметолога. В чем возможная причина тяжелых последствий процедуры и как их избежать, разбиралась Москва 24.

Страшные последствия

Фото: телеграм-канал Baza

В соцсетях появилось видео, в котором девушка по имени Ольга рассказала о тяжелых осложнениях после похода к косметологу. Как сообщил телеграм-канал Baza, процедура обернулась для нее сильнейшим отеком лица.

Девушка обратилась к частному специалисту в Астане по совету подруги. При этом врач работала не в клинике и без лицензии, заметили журналисты.

Во время сеанса Ольге провели сразу четыре процедуры. Мастер использовала препарат на основе полимолочной кислоты, который из-за дозировки предназначался для инъекций не в лицо, а в тело, и, по словам клиентки, попросила не обращать внимания на то, что написано на упаковке средства.

По данным СМИ, после уколов девушке стало плохо: появились сильная головная боль, температура, ломота в теле и тошнота. Состояние ухудшалось с каждым днем, а через две с половиной недели начались проблемы со зрением.

Таким образом, вместо желаемого преображения пациентка получила отек Квинке, а также поражение тройничного нерва и острую нейропатию зрительных нервов.

Специалист, в свою очередь, "заволновалась" только после того, как поняла, что к делу могут присоединиться правоохранительные органы, отметила Ольга в разговоре с журналистами.

При этом пострадавшая – не первая, кто сталкивался с последствиями введения инъекций с полимолочной кислотой.

"У меня печальный опыт с препаратом, сейчас ищу варианты, как это исправить. Сначала все получилось эстетично, но затем косметолог решила, что надо еще и нижнюю треть хорошо проработать. После я заметила на правой скуле уплотнение, решила, что это от канюли, но в январе лицо стало выглядеть странно: стало очень объемным, низ тяжелым. К апрелю лицо из формы "сердечко" превратилось в "квадрат", и я стала похожа на бульдога", "у меня после полимолочной кислоты выросли очень большие щеки. Я стала ужасно некрасивой и выгляжу на 10 лет старше, чем была шесть месяцев назад", – писали пользовательницы Сети.

Роковая ошибка?

Осложнения могут начаться не из-за самого введения в кожу полимолочной кислоты, а из-за неаккуратной работы специалиста. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"Врач мог грубо работать канюлей и повредить нервы. То есть действовал в неправильном слое кожи, в области проекции глубокого жира", – отметила эксперт.



хотя и не у всех. В целом это вещество предназначено для укрепления дряблой и вялой кожи.

Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог При этом сама полимолочная кислота – это непростой препарат. Иногда даже через пять лет он может привести к образованию гранулем, хотя и не у всех. В целом это вещество предназначено для укрепления дряблой и вялой кожи.

Неграмотные специалисты могут использовать неправильную дозировку препарата, а также совершить ряд других опасных ошибок, отметила эксперт.

"Например, врач может вскрыть флакон с полимолочной кислотой для тела, использовать часть, а остатки вколоть в лицо другому пациенту. Но неизвестно, сколько времени они хранились, а значит, и предугадать результат нельзя", – предупредила Егорова.

Врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева также отметила в беседе с Москвой 24, что после инъекций полимолочной кислоты не может быть высокой температуры. При этом в ряде случаев появляется местный отек или воспаление (иногда хроническое).

Также, по словам эксперта, введение препарата в область глаз иногда приводит к осложнениям: изменениям цвета кожи или воспалительным реакциям.

"Стоит отметить, что последние могут начаться у любого. Даже сдав анализы, нельзя предугадать, как пройдет процедура", – предупредила дерматолог.

Не стоит забывать и об общих противопоказаниях: болезнях соединительной ткани, заболеваниях крови, обострении хронических патологий, сахарном диабете, гипертонии, нарушении зрения и других, отметила дерматолог.



Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике, кандидат медицинских наук Важно помнить, что любая процедура имеет свои риски: можно столкнуться с побочными явлениями или осложнениями. Но, как правило, они носят временный характер и обратимы.

Чтобы избежать фатальных проблем, важно не ошибиться с выбором врача. Для этого эксперты порекомендовали обращать внимание на реальные отзывы, всегда проверять наличие медицинской лицензии, дипломов, сертификатов и узнавать как можно больше информации об опыте специалиста.