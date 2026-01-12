Форма поиска по сайту

Депутат Бессараб: следующие 12-дневные новогодние выходные могут быть в 2032 году

В ГД рассказали, когда повторятся 12-дневные новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Анна Селина

В ближайшие годы россиян ждут новогодние каникулы длиной в 11 дней. Повторение рекордного 12-дневного отдыха будет возможно через 6 лет, в 2032 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что окончательное утверждение производственного календаря на следующий год традиционно происходит в конце текущего. Однако уже сейчас можно строить прогнозы.

"Если на 2027 год можно предположить, что продолжительность каниул составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год", – пояснила Бессараб.

Депутат добавила, что длинные выходные, совпадающие с зимним отдыхом школьников, полюбились абсолютному большинству россиян, особенно семьям с детьми.

Ране глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против сокращения новогодних каникул. Он отметил, что периодически в парламент приходят такие законопроекты, но они не находят поддержки у депутатов.

Кроме того, о негативном отношении россиян к этим инициативам говорят и опросы среди студентов и работников.

