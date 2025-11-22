Форма поиска по сайту

Депутат Нилов: россияне в январе будут работать всего 15 дней из 31

Россияне в январе будут работать всего 15 дней из 31

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители России в январе 2026 года будут работать всего 15 дней из 31. При этом на размере окладной части заработной платы это не скажется, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат назвал январь следующего года самым "нерабочим" с 2021-го.

"Окладная часть сокращаться не будет. <…> Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя", – приводит слова Нилова ТАСС.

Однако при сдельной оплате труда размер зарплаты "будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено".

Кроме того, напомнил Нилов, если в выходной день работник выходит на работу, то у него в любом случае происходит двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к отпуску.

Россияне уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы с 31 декабря. Они станут самыми долгими за последние годы, так как 3 и 4 января выпадают на выходные – их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Последняя рабочая неделя в 2025 году станет двухдневной. Граждане будут работать только 29 и 30 декабря.

Самые длинные новогодние каникулы за 12 лет ждут россиян в этом году

