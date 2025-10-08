В Минтруде заявили о рекордных новогодних каникулах в РФ в 2026 году

Фото: depositphotos/Alex_Schmidt

Новогодние выходные в начале 2026 года будут длиться 12 дней, они станут самыми долгими за многие годы. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

"Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней", – цитирует министра ТАСС.

Котяков напомнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, в связи с чем их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что россиянам предстоит шестидневная трудовая неделя в конце октября. Длинная рабочая неделя пройдет с 27 октября по 1 ноября. Введение дополнительного трудового дня связано с праздничными днями 2–4 ноября, которые приурочены ко Дню народного единства. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным и продлится на час меньше.

Кроме того, в Госдуме предложили сделать 31 декабря в России постоянным выходным днем. По словам депутатов, в последние несколько лет объявление 31 декабря нерабочим делалось правительством ежегодно "в ручном режиме". Для того чтобы не нарушать баланс, предлагается сделать 8 января рабочим и перенести праздничный день на последний день года.