Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в ноябре

Фото: 123RF/kangestudio

Рабочая неделя будет трехдневной в России в начале ноября, поскольку 3 и 4 числа сделаны выходными. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней в 2025 году.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство РФ постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни: с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", – указывается в документе.

Таким образом, россияне смогут отдохнуть 3, 4, 8 и 9 ноября. 4-го числа отмечается День народного единства.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май. Парламентарий также отметил, что в РФ необходимо ввести выходной день 1 сентября для родителей школьников. При этом, по его словам, в стране и так "очень много выходных".

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то есть 12 дней, сообщали в Минтруде РФ. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что российское правительство ежегодно принимает постановление о переносе выпадающих на праздничные дни выходных.

В феврале и марте следующего года россиян ожидают трехдневные рабочие недели. Первые выходные выпадают на 21–23 февраля, вторые – на 7–9 марта. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

