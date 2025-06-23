В ГД предложили увеличить новогодние праздники в 2026 году

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Календарь позволяет российскому кабмину сделать новогодние праздники в 2026 году с 31 декабря по 11 января включительно, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным, а праздники в честь Нового года будут продолжаться с 1 по 8 января 2026 года. Получается, что 8-е число выпадает на четверг, а первым рабочим днем станет пятница, затем – вновь два рабочих дня.

"У правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре", – сказал Нилов.

Если такое предложение примут, то первым рабочим днем следующего года станет понедельник, 12 января. Такое решение позволило бы гражданам "нормально отдохнуть", с учетом стресса и тревожности. В другом случае 9-е число все равно не будет полноценным рабочим днем. По словам парламентария, люди станут брать отпуск за свой счет или договариваться с начальником.

Нилов утверждает, что 9 января можно сделать выходным за счет его переноса с 3 или 4 января, так как те выпадают на субботу и воскресенье. Второй день можно использовать для продления, например, майских праздников. При этом депутат предложил в будущем сделать рабочим 8 января, чтобы 31 декабря окончательно было закреплено в качестве выходного дня.

Из-за непостоянства с последним днем года в обществе происходит "календарная вакханалия", уверен депутат. В частности, в 2019 и 2020 годах Владимиру Путину приходилось призывать регионы решить этот вопрос.

"Чтобы не осложнять, не создавать ненужных разговоров и нервотрепки, давайте мы возьмем 8 января и перенесем на 31 декабря", – резюмировал Нилов.

Согласно российскому законодательству, нерабочими праздничными днями в стране являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января), Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября).

Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить выходные в честь Нового года до 5 дней. Он объяснял, что количество травм и людей с обострениями после жирной пищи возрастает с 31 декабря.

"Огромное" количество праздничных дней не является целесообразным "по медицинским ощущениям". Как утверждает парламентарий, лучше отдыхать от 3 до 5 дней, чем однократно столько, что потом люди "забывают, как работать".

