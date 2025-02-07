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07 февраля, 14:30

Общество

РПЦ не поддержала идею ввести выходные дни после Пасхи и Троицы

Фото: https://vk.com/pavelostrovski

Вводить выходные дни после Пасхи и дня Святой Троицы нет необходимости, так как они отмечаются с субботы на воскресенье. Такое мнение высказал в беседе с Агентством "Москва" священнослужитель Русской православной церкви Павел Островский.

"Если посмотреть на количество людей, посещающих храмы, то не думаю, что им нужен специальный выходной день. На Пасху мы и так идем в храм в ночь с субботы на воскресенье. То же самое касается и Троицы. У нас и так много выходных дней", – сказал священник.

По словам Островского, на большие праздники в храмы приходят не более 5% граждан. Дополнительные же выходные могут быть использованы людьми для поездок на дачи и распития алкоголя, считает собеседник агентства.

Между тем депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что дополнительные выходные по случаю больших религиозных праздников помогут укреплению традиционных семейных ценностей. Как отметила парламентарий, Пасха и Троица являются значимыми праздниками для миллионов жителей России.

"Введение дополнительных выходных дней потребует определенной организационной работы, но убеждена, что важность этих праздников и их значимость для большинства граждан вполне оправдывают необходимые усилия", – приводит ее слова RT .

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями. Он напомнил, что оба этих праздника приходятся на воскресенье, поэтому призвал установить дополнительный выходной в понедельник.

В середине января первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил сократить до пяти дней выходные в честь Нового года. Он напомнил, что с 31 декабря количество травм лишь увеличивается. По мнению парламентария, огромное количество праздничных дней не является целесообразным "по медицинским ощущениям".

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