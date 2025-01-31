Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая

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День защитника Отечества в 2025 году выпадает на воскресенье. Тем не менее россияне не будут отдыхать три дня подряд. Это связано с тем, что дополнительный праздничный выходной было решено перенести не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, объяснила в беседе с РИА Новости эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

По словам юриста, это решение было принято правительством. Его утвердили в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". В связи с этим в феврале россияне будут отдыхать в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля.

При этом в первые две недели мая в стране будет объявлено сразу несколько длинных выходных подряд. Праздничными станут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Самая короткая рабочая неделя 2025 года прошла в стране в начале января сразу после новогодних праздников. Россияне работали всего два дня.

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях в этому году, празднование Международного женского дня также выпадет на субботу и воскресенье, 8 и 9 марта. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

