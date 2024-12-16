Аналитик Фельдман: 31 декабря однажды станет официальным выходным днем

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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что рано или поздно 31 декабря станет официальным выходным днем, передает RT.

По его словам, все работодатели осознают, что в канун Нового года сотрудники мысленно погружены в праздничные мероприятия, в связи с чем их эффективность невелика. Аналитик добавил, что закон должен привести рабочий график россиян в соответствие с их привычками и традициями.

Фельдман подчеркнул, что главное, чтобы при этом не пострадал уровень оплаты труда и не сократились другие выходные дни.

"Последний день 2025 года выпадает на среду, и повторить опыт с переносом сразу нескольких нерабочих дней вряд ли удастся", – уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне смогут отдохнуть девять дней в новогодние праздники в 2026 году. Новогодние выходные продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, в настоящее время вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, не актуален. Он объяснил, что график праздничных дней позволяет сделать 31 декабря выходным, используя переносы.