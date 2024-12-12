Госдума отклонила законопроект о нерабочем 31 декабря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем.

Инициативу внесли еще в 2020 году депутаты от партии ЛДПР. Изменения должны были коснуться Трудового кодекса РФ. Проектом предлагалось установить новогодние каникулы в срок с 31 декабря по 6 января.

Между тем в текущем году рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако в каждой отдельной компании руководители формально или неформально будут определять фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки.

При этом в конце 2024 года россиян ждет шестидневка, которая продлится с 23 по 28 декабря. Благодаря этому сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30-го числа.

Сами новогодние праздники продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.