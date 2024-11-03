Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

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Россиянам предстоит четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября. Она станет короткой на фоне празднования Дня народного единства. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Этот праздник отмечается в понедельник, в связи с чем 4 ноября было объявлено выходным днем. Тем не менее, перед ним россиянам пришлось работать в субботу, 2 ноября. При этом выходной с этой даты был перенесен на 30 апреля 2024 года.

На фоне этих изменений начало рабочей недели переместилось на вторник, 5 ноября.

При этом шестидневная рабочая неделя не увеличит зарплату россиян. Эксперты утверждают, что выход на работу в прошедшую субботу не может быть признан ни сверхурочным, ни работой в выходной.

В конце 2024 года россиян ждет еще одна шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.