Эксперт Захаренкова объяснила, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату

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Шестидневная рабочая неделя в конце октября не увеличит зарплату россиян, рассказала Москве 24 заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Специалист напомнила, что граждан ждет длинная неделя с 28 октября по 2 ноября: она связана с переносом выходного с 2 ноября на 30 апреля.



Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда московской Федерации профсоюзов Зарплата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, никакой дополнительной компенсации ожидать не нужно. Выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной. Мы работаем за тот день, в который отдыхали.

Эксперт также отметила, что в конце 2024 года россиян ждет еще одна шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Ранее психолог Дарья Якуба рассказала россиянам, как пережить шестидневную рабочую неделю. Она посоветовала не планировать в этот период много важных дел. Лучше выполнять только те задачи, которые не получится отложить. Кроме того, важно обязательно спать не менее 7–8 часов, не забывать о физической активности и придерживаться правильного трехразового питания.