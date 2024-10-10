Депутат Бессараб: сократить рабочую неделю невозможно из-за необходимости притока кадров

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Сократить рабочую неделю до 4 дней невозможно, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так депутат высказалась на фоне последнего исследования нескольких сервисов по подбору работы, на которое ссылается RT. Так, 74% респондентов из России хотят 3 выходных дня в неделю. При этом о нехватке свободных от работы дней заявили 79% опрошенных.

"Мы достигли исторического минимума по безработице, следовательно, у нас огромная потребность в кадрах, это доказывает, что экономика нуждается в притоке рабочей силы, следовательно, за четыре дня в неделю мы просто не успеем сделать все те задачи, которые стоят перед организациями как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики", – указала она.

Депутат планирует направить в Госдуму предложение о сокращении рабочей недели до 36 часов в добровольном порядке, но в качестве эксперимента. Бессараб напомнила, что некоторые уже работают по такому принципу, поскольку есть потребность. В частности, за последние десятилетия значительно выросла интенсивность труда.

Она указала, что восьмичасовой рабочий день с 40-часовой неделей установили примерно через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. Раньше для подготовки бухгалтерского отчета нужно было 40 человек, а теперь требуется всего пара на огромное предприятие.

"При этом работоспособность не стала намного ниже, потому что человеку приходится обрабатывать гораздо больше информации, вбивать соответствующие показатели, принимать решения. На всех без исключения рабочих местах произошла модернизация, цифровизация", – подчеркнула депутат.

При этом человеку требуется больше времени для восстановления здоровья и своего состояния, значит, потребуется все же переходить к сокращению рабочего времени. Она напомнила, что в период пандемии коронавируса работодатели перестали бояться удаленного формата работы.



Ранее стало известно, что более 60% опрошенных россиян хотели бы работать четыре дня в неделю. Так, 62% респондентов заявили о своем согласии на введение такого режима работы при сохранении размера зарплаты. При этом 20% опрошенных высказались против.

