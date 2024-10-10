Более 70% россиян хотели бы иметь три выходных в неделю

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Около 74% россиян хотят отдыхать три дня в неделю. Это следует из результатов опроса, которые имеются в распоряжении RT.

Выяснилось, что почти каждого пятого (18%) устраивает его график и выходных для него достаточно. При этом 3% респондентов заявили, что выходных и праздничных дней в году очень много. Несмотря на это, около 79% опрошенных считают, что дней для отдыха от работы не хватает.

В связи с этим россияне рассказали, сколько выходных в неделю нужны для нормального отдыха. Так, 1% голосующих указали на необходимость только одного дня для отдыха в неделю, 17% назвали два выходных дня оптимальным вариантом, а большинство (74%) проголосовали за три выходных.

"8% участников исследования нужно более трех дней отдыха в неделю", – сказано в результатах опроса.

В этом году россиянам предстоит отработать шестидневную трудовую неделю с 28 октября по 2 ноября. В Госдуме напомнили, что причиной стало решение о переносе выходного с субботы на 30 апреля.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева рекомендовала россиянам в 2025 году брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы, так как рабочий день будет стоить дороже.

