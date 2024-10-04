Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Так, в следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены с воскресенья, 23 февраля, на 8 мая, с субботы, 8 марта, на 13 июня, а также с субботы, 1 ноября, на 3 ноября.

Нерабочими днями в 2025 году будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, также выходные ждут россиян с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

В этом году россиянам предстоит отработать шестидневную трудовую неделю с 28 октября по 2 ноября. Об этом ранее сообщили в Госдуме. Причиной стало решение о переносе выходного с субботы на 30 апреля.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева рекомендовала россиянам в 2025 году брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы, так как рабочий день будет стоить дороже.