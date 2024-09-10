Минтруд: роста числа выходных в 2025 году в России не будет

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Роста числа официальных выходных дней в 2025 году в России не ожидается, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", – приводит слова Котякова РИА Новости.

Согласно проекту Минтруда, в следующем году жители России будут отдыхать 31 декабря, напомнил министр. Кроме того, выходные будут в течение восьми дней на майские праздники с перерывом в три дня и в течение трех дней в честь Дня России.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен Трудовым кодексом РФ в 112-й статье.

Как ранее стало известно, новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря. В Минтруде добавили, что новогодние праздники 2025–2026 года начнутся 31 декабря и продлятся по 8 января.

Между тем юрист Алла Георгиева рекомендовала россиянам в 2025 году брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы, так как рабочий день будет стоить дороже.