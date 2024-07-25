Новогодние выходные в РФ будут длиться 11 дней

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Новогодние выходные будут длиться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января – на среду, 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней, а на майские праздники в 2025 году выпадет по 4 выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы", – сказал глава Минтруда РФ.

По словам Котякова, также граждане смогут отдохнуть с 12 по 15 июня. Помимо этого, предлагается перенести дни отдыха с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня, с 1 ноября на 3 ноября. Таким образом, россияне отдохнут с 22 по 23 февраля на День защитника Отечества, с 8 по 9 марта в Международный женский день, с 2 по 4 ноября в День народного единства.

В Минтруде добавили, что новогодние праздники 2025–2026 года начнутся 31 декабря и продлятся по 8 января.

В ходе разработки календаря на следующий год Минтруд России рассмотрит предложения сделать 31 декабря официальным выходным днем, сообщал глава ведомства Антон Котяков. По его словам, от общества поступил большой запрос по поводу этого предложения.

До этого депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил изменить новогодние выходные, сделав 31 декабря нерабочим днем при сохранении установленного ТК РФ общего количества таких дней. При этом если этот день выпадает на рабочий, тогда функции должны выполняться не в полном объеме. Он добавил, что вносить поправки в выходные новогодние дни надо тогда, когда проблема станет актуальной.