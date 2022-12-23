Выходной 31 декабря требует законодательного решения – депутат

В Госдуме предлагают сдвинуть даты зимних праздников на день – сделать 31 декабря выходным, а 8 января – рабочим. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Разбираемся, насколько нужны корректировки в даты зимних каникул.

"Календарная вакханалия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 декабря нужно сделать выходным днем, а 8 января – рабочим, потому что через два года, когда предновогодний день выпадет на понедельник, россияне и работодатели столкнутся с путаницей, считает Ярослав Нилов.





Ярослав Нилов депутат Государственной думы от ЛДПР Этот законопроект мы уже внесли, предложив перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря. Контрольная сумма не меняется, все логично.

По словам депутата, в этом и следующем году проблем не будет, так как 31 декабря выпадает на выходной. "А вот потом проблема станет актуальной, нужно зафиксировать этот день, чтобы избежать календарной вакханалии", – добавил Нилов.

Пока правительство не дало ответ на предложенный законопроект, отметил представитель ГД.

Идею сделать 31 декабря выходным обсуждали и в Совете Федерации. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин говорил, что на обсуждение и принятие законопроекта нужен всего месяц.

Другие депутаты, наоборот, выступают за сокращение зимних каникул. Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил сократить новогодние выходные до 7 января, а оставшиеся дни перенести на май.

"И там получится 10 дней не зимой, а в мае, когда можно поехать на дачу", – сказал он.

Здравая инициатива?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о введении выходного дня 31 декабря давно пора решать на законодательном уровне. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Инициатива, которую предлагает мой коллега (сделать 31 декабря выходным, а 8 января – рабочим. – Прим. ред.), наиболее здравая. Поскольку некоторые ранние предложения – просто сделать в каникулы дополнительные дни отдыха – конечно, создадут определенные финансовые трудности для работодателей.

Депутат пояснила, что, например, торговые точки, центры оказания услуг, салоны красоты всегда работают в зимние праздники. И если ввести дополнительный выходной, то сотрудникам таких сфер придется оплачивать работу в двойном размере. Именно это могут не оценить работодатели, считает депутат.

Одновременно с этим вариант передвинуть зимние каникулы на один день может вызывать недовольство у другой части общества, отметила Бессараб.

"Мы понимаем, что сразу после рождественского праздника люди захотят отдохнуть. И, конечно, это вызовет определенное недовольство среди тех россиян, которые строго соблюдают пост, празднуют Рождество именно 7–8 января. Поэтому вопросы есть и, на мой взгляд, нужно действительно их уже поднимать", – считает она.

Депутат отметила, что в 2022-м Госдума не спешила обсуждать это, потому что на ближайший год проблема решена – в 2023-м 31 декабря тоже будет выходным.





Светлана Бессараб член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что же касается дальнейшего, то, конечно, думаю, стоит рассмотреть и подарить такой праздник россиянам, тем более если и президент поддерживает это решение и каждый из нас поддержал бы его.

Бессараб добавила, что многочисленные опросы и исследования, которые каждый год проводятся в России, подтверждают: люди хотят видеть 31 декабря выходным днем. И это желание нужно учитывать, заключила она.