В Госдуме предложили изменить новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил изменить новогодние выходные, сообщает "Лента.ру".

"Что нужно сделать обязательно – это зафиксировать 31 декабря как выходной день. Этот законопроект мы уже внесли, предложив перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря. Контрольная сумма не меняется, все логично", – рассказал Нилов.

По словам Нилова, правительство пока не дало ответ на этот законопроект. Однако в этом и следующем году 31 декабря – выходной день, поэтому проблема неактуальна. Когда проблема станет актуальной, тогда необходимо внести поправки в выходные новогодние дни, добавил депутат.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил сократить новогодние праздники до Рождества, 7 января. По словам Миронова, оставшиеся три дня можно перенести на май.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!