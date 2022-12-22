Росавиация рекомендовала усилить контроль в аэропортах в период праздников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рекомендовал авиакомпаниям и аэропортам усилить контроль в период новогодних праздников по ряду мероприятий, связанных с транспортной и авиационной безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Особое внимание требует качество обслуживания авиапассажиров на борту воздушных судов и в аэропортах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что было рекомендовано усилить контроль за работой с пассажирами в аэропортах вылета и прилета, особенно в случаях задержки рейса.

Также рекомендовано обратить особое внимание на перевозку организованных групп детей и уделить особое внимание на обеспечение перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Нерадько призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать усилия для повышения безопасности и регулярности полетов, а также для соблюдения прав пассажиров.

Ранее стало известно, что спрос на зимний отдых за границей среди москвичей в 2022–2023 году вырос на 140%. Самыми популярными странами стали Таиланд, Турция, Индонезия, Индия и Вьетнам. Средняя длительность пребывания москвичей в перечисленных странах не превышает пяти недель.



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