Фото: пресс-служба МЖД

Вокзалы и станции Московской железной дороги украсили к Новому году, сообщает пресс-служба магистрали.

"Композиции из нарядных елей, разноцветных шаров, фигур оленей, снеговиков и символа наступающего года – белоснежных зайцев украсили станции МЦД и МЦК, а также вокзалы", – сообщили в пресс-службе.

Новогодняя иллюминация появилась на стеклянных фасадах вестибюлей станции МЦД-1 Славянский бульвар и вокзала Восточный. На Казанском и Киевском вокзалах установили елки, которые украшены новогодними игрушками. В зданиях и на площадях перед вокзалами установили бутафорские елочные шары, а галереи украсили гирляндами. Кроме этого, в Брянске и Курске начала работать почта Деда Мороза.

На станции МЦД-2 Щукинская создали лесную зону, в которую поместили фигуры оленей. На станции МЦД-2 Опалиха обустроили фотозону с новогодними елями и часами.

Станции Московского центрального кольца продолжают готовить к предстоящему празднику. В вестибюле Делового центра уже установили ель, фигурки оленей и снеговиков.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Замоскворечье, возле станции метро "Новокузнецкая", установили елку, посвященную памятникам архитектуры города. На праздничном дереве можно найти QR-коды, которые отправляют пользователей на страницу портала "Узнай Москву", где о столичных достопримечательностях и проведенных на них работах рассказывается подробнее. Елка простоит на Пятницкой улице до 15 января.

Улицы Москвы украшают к новогодним праздникам

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